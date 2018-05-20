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Симона ХАЛЕП: «Здорово, что мы со Свитолиной снова в финале»

Румынская теннисистка – о предстоящем финале против украинки

  • 20.05.2018 10:10
  • 1627 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Мираей Шараповой в полуфинале Открытого чемпионата Италии по теннису.

«Рада, что смогла сыграть хорошо и в итоге победить в этом матче. Против Шараповой всегда трудно играть, так что я очень счастлива. Я старалась играть агрессивно на протяжении всей встречи, а в некоторых моментах даже перегибала палку. Наверное, это был мой лучший матч на грунте, и я рада, что победила, даже несмотря на то, что она играла очень хорошо», – сказала Халеп.

Также румынская теннисистка поделилась ожиданиями от встречи с Элиной Свитолиной в финале.

«Это здорово, что мы обе снова в финале. Это будет классный матч, и я надеюсь, что в этот раз уже не травмируюсь. В нашем прошлогоднем финале я хорошо начала, так что знаю как играть против неё. Но всё же, она очень сильная соперница, поэтому я должна буду сконцентрироваться на себе и показывать свой лучший теннис», – добавила 26-летняя теннисистка.

Напомним, финал состоится 20 мая в 14:00 по Киеву. Видеотрансляция поединка Свитолина – Халеп будет доступна на Sport.ua.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Яцик Петро
    online
      Яцик Петро, 20.05.2018 10:25
    +1
    Шарапова дуже багато помилок зробила а скільки ПОДВІЙНИХ при подачі це жах ПОДАРУВАЛА Вона перемогу Халеп Фінал має бути Цікавим ВІРИМО в ПЕРЕМОГУ СВІТОЛІНОЇ
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