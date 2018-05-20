Симона ХАЛЕП: «Здорово, что мы со Свитолиной снова в финале»

Первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Мираей Шараповой в полуфинале Открытого чемпионата Италии по теннису.



«Рада, что смогла сыграть хорошо и в итоге победить в этом матче. Против Шараповой всегда трудно играть, так что я очень счастлива. Я старалась играть агрессивно на протяжении всей встречи, а в некоторых моментах даже перегибала палку. Наверное, это был мой лучший матч на грунте, и я рада, что победила, даже несмотря на то, что она играла очень хорошо», – сказала Халеп.



Также румынская теннисистка поделилась ожиданиями от встречи с Элиной Свитолиной в финале.



«Это здорово, что мы обе снова в финале. Это будет классный матч, и я надеюсь, что в этот раз уже не травмируюсь. В нашем прошлогоднем финале я хорошо начала, так что знаю как играть против неё. Но всё же, она очень сильная соперница, поэтому я должна буду сконцентрироваться на себе и показывать свой лучший теннис», – добавила 26-летняя теннисистка.



Напомним, финал состоится 20 мая в 14:00 по Киеву. Видеотрансляция поединка Свитолина – Халеп будет доступна на Sport.ua.