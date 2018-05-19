Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет финальный поединок против румынки Симоны Халеп.
Время начала матча – 14:00 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение Симоне – 1,75, победа Элины оценена коэффициентом 2,1. Ранее теннисистки встречались 5 раз, трижды победа доставалась Свитолиной. На грунте паритет - 1:1. Напомним, в прошлогоднем финале Открытого чемпионата Италии украинка обыграла румынку в трех сетах, но уступила ей в 1/4 финала Ролан Гарроса несколькими неделями спустя.
На предыдущей стадии Элина переиграла Анетт Контавейт из Эстонии, Симона – Марию Шарапову из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
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