Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет финальный поединок против румынки Симоны Халеп.



Время начала матча – 14:00 по Киеву.



Букмекеры отдают предпочтение Симоне – 1,75, победа Элины оценена коэффициентом 2,1. Ранее теннисистки встречались 5 раз, трижды победа доставалась Свитолиной. На грунте паритет - 1:1. Напомним, в прошлогоднем финале Открытого чемпионата Италии украинка обыграла румынку в трех сетах, но уступила ей в 1/4 финала Ролан Гарроса несколькими неделями спустя.

На предыдущей стадии Элина переиграла Анетт Контавейт из Эстонии, Симона – Марию Шарапову из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.