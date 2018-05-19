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Рим. Свитолина второй год подряд вышла в финал

Первая ракетка Украины оказалась сильнее эстонки Контавейт в двух сетах

  • 19.05.2018 14:26
  • 3845 просмотров
  • 25 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В полуфинале украинка одолела эстонку Анетт Контавейт.

Рим. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:3

Стартовый сет лучше начала украинка, в первых двух геймах эстонка смогла выиграть всего 2 розыгрыша. Но дальше ситуация на корте выровнялась и некоторое время Контавейт показывала действительно отличный теннис. Соперницы обменялись сериями по 3 выигранных гейма, было видно, что Свитолина потихоньку находит ключи к Контавейт. При счете 5:4 Элина заработала сетбол на своей подаче, который материализовался в выигранную партию.

Вторая партия началась с того, что теннисистки защитили свои подачи. В третьем гейме Свитолина уперлась, долго играла на больше-меньше и все-таки заработала брейкпоинт. 100% реализация продолжилась и украинка повела. После этого Контавейт немного поникла, ее пытался поддержать тренер, но из этого ничего не вышло. Матч продолжался под диктовку украинки, которая практически ни разу не дала себе расслабиться. В девятом гейме Свитолина заработала тройной матчбол на подаче соперницы и успешно его реализовала.

В финале украинка сыграет против победительницы матча Симона Халеп – Мария Шарапова.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    LAZIO
    LAZIO, 19.05.2018 15:07
    +5
    Ну що друзі...вітаю....і як обітцяв вчора - квиток придбав...хоч і курва недешевий....але то того вартує!!! Наступна обітцянка - завтра буду рвати горло за НАШУ ЕЛІНУ!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.05.2018 15:09
    0
    LAZIO, 19.05.2018 15:07
    Ну що друзі...вітаю....і як обітцяв вчора - квиток придбав...хоч і курва недешевий....але то того вартує!!! Наступна обітцянка - завтра буду рвати горло за НАШУ ЕЛІНУ!!!
    Молодец! Плюс один болельщик у Элины завтра.
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    Анастасия Коваль
      Анастасия Коваль, 19.05.2018 15:11
    +1
    LAZIO, 19.05.2018 15:07
    Ну що друзі...вітаю....і як обітцяв вчора - квиток придбав...хоч і курва недешевий....але то того вартує!!! Наступна обітцянка - завтра буду рвати горло за НАШУ ЕЛІНУ!!!
    а ми будемо рвати горло біля екранів))
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.05.2018 15:14
    +2
    Кстати, Элина становится четвертой в Чемпионской Гонке, и до РГ останется на нем.
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    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 19.05.2018 15:20
    0
    это очень хорошо) теперь финал победа, не расслабляться и на РГ. там минимум полуфинал
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