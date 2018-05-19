Рим. Свитолина второй год подряд вышла в финал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В полуфинале украинка одолела эстонку Анетт Контавейт.



Рим. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:3

Стартовый сет лучше начала украинка, в первых двух геймах эстонка смогла выиграть всего 2 розыгрыша. Но дальше ситуация на корте выровнялась и некоторое время Контавейт показывала действительно отличный теннис. Соперницы обменялись сериями по 3 выигранных гейма, было видно, что Свитолина потихоньку находит ключи к Контавейт. При счете 5:4 Элина заработала сетбол на своей подаче, который материализовался в выигранную партию.

Вторая партия началась с того, что теннисистки защитили свои подачи. В третьем гейме Свитолина уперлась, долго играла на больше-меньше и все-таки заработала брейкпоинт. 100% реализация продолжилась и украинка повела. После этого Контавейт немного поникла, ее пытался поддержать тренер, но из этого ничего не вышло. Матч продолжался под диктовку украинки, которая практически ни разу не дала себе расслабиться. В девятом гейме Свитолина заработала тройной матчбол на подаче соперницы и успешно его реализовала.

В финале украинка сыграет против победительницы матча Симона Халеп – Мария Шарапова.