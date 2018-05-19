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Рим. Халеп сыграет со Свитолиной в финале

В полуфинале румынка обыграла Шарапову

  • 19.05.2018 21:21
  • 1198 просмотров
  • 1 комментария
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Рим. Халеп сыграет со Свитолиной в финале
Румынская теннисистка Симона Халеп в полуфинале турнира на грунтовом покрытии в Риме (Италия) обыграла в трех сетах россиянку Марию Шарапову со счетом 4:6, 6:1, 6:4.
 
Матч продлился 2 часа 23 минуты.  Шарапова выполнила 34 удара навылет при 42 невынужденных ошибках (девяти – двойных). Халеп допустила 22 невынужденные ошибки при 17 активно выигранных мячах.
 
В финале турнира в Риме Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей во втором полуфинале представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:4, 6:3.
 
Финал состоится в воскресенье, 20 мая.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Володимир Сеньо
      Володимир Сеньо, 19.05.2018 21:30
    +4
    Молодець Шарапова, добре погонила Сімону перед фіналом, це шанс для Елі знову взяти РИМ !!!
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