Рим. Халеп сыграет со Свитолиной в финале

21:41 — Андрей Штогрин

динамо не настоящий чемпион

21:41 — Darkness1984

дожился, меня минусуют болельщики клуба, за который я болею

21:41 — googlle

Бревно этот Сидор, мне неспокойнее стало. Хотя разве что для ротации.

21:40 — ryk74

Якщо б мені хтось так скочив в ноги,як той пі...дор, а б намісці Циганкова йому щелепу зламав. Та...

21:40 — zhyr

більше всього мені подобається наш "тренер" збірної....скільки він на стадооні не сидит...

21:39 — Юрий Алпатов

Сидор вернулся. Вот честно спокойнее как то. Несмотря на ошибки. Олег Анатольевич. Те визги котор...

21:39 — wladimir_skidan

Я смотрю тут много тайных поклонников Луческу Вы бы свои слова двух-трех летней дав...

21:39 — googlle

"майже на рівних" - значит, что "молодежь" трижды их обыгрывает и один разок ...