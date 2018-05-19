Рим. Халеп сыграет со Свитолиной в финале

Румынская теннисистка Симона Халеп в полуфинале турнира на грунтовом покрытии в Риме (Италия) обыграла в трех сетах россиянку Марию Шарапову со счетом 4:6, 6:1, 6:4.
Матч продлился 2 часа 23 минуты. Шарапова выполнила 34 удара навылет при 42 невынужденных ошибках (девяти – двойных). Халеп допустила 22 невынужденные ошибки при 17 активно выигранных мячах.
В финале турнира в Риме Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей во втором полуфинале представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:4, 6:3.
Финал состоится в воскресенье, 20 мая.
Источник — Sport.ua
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