Симона Халеп – Мария Шарапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ювентус обыграл Верону в прощальном матче Буффона 18:24 — dfp2106dfp2109 красиво попрощались с легендой,а вот серёжа не дал красиво уйти шовковскому