Симона Халеп – Мария Шарапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния) проведет полуфинальный поединок против россиянки Марии Шараповой.
В очном противостоянии впереди Мария — 7-1, однако предыдущий матч, состоявшийся на соревнованиях в Пекине в 2017 году, завершился в пользу Симоны.
Ориентировночное начало матча – 18:45 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение Халеп – 1,35, победа Шараповой оценена коэффициентом 2,9.
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Источник — Sport.ua
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