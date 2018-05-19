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Симона Халеп – Мария Шарапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на турнире серии Premier 5 в Риме - Халеп-Шарапова

  • 19.05.2018 18:05
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Симона Халеп – Мария Шарапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка мира  Симона Халеп (Румыния) проведет полуфинальный поединок против россиянки Марии Шараповой.

В очном противостоянии впереди Мария — 7-1, однако предыдущий матч, состоявшийся на соревнованиях в Пекине в 2017 году, завершился в пользу Симоны.

Ориентировночное начало матча – 18:45 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Халеп – 1,35, победа Шараповой оценена коэффициентом 2,9. 

 
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Источник — Sport.ua

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