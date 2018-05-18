СВИТОЛИНА: «Не думала о том, что выиграла у Кербер пять матчей подряд»

Действующая чемпионка Рима Элина Свитолина, в четвертьфинале обыгравшая Анжелик Кербер 6:4, 6:4,
«Матч был хороший. Мне пришлось сильно поднажать и в важные моменты сыграть очень агрессивно. Сегодня это был ключ к победе – прибавить в важные моменты. Это и обеспечило мне победу.
Я не думаю об истории встреч, потому что такие вещи иногда могут сыграть с тобой злую шутку. Я просто играю очко за очком, гейм за геймом – для меня только это имеет значение.
Она хорошо играла в предыдущих матчах, так что я ожидала сложной встречи.
Я в хорошей форме, мне нравится находиться на корте. Я хорошо передвигаюсь и довольна тем, как справляюсь с давлением защиты титула. Это и есть те детали, которые обеспечивают большую разницу. К этому и я стремлюсь и надеюсь, что мне удастся продолжить это в следующем матче».
В полуфинале 23-летняя Свитолина впервые сыграет с 22-летней Анетт Контавейт.
Источник — Sports.ru
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