Рафаэль НАДАЛЬ: «Иногда люди в нашем спорте маются дурью»

В теннисе грядут изменения с полотенцами, которыми спортсмены вытираются между розыгрышами.

Глава ATP Крис Кермод прокомментировал предстоящий эксперимент с вешалками для полотенец на молодежном итоговом турнире.

«Мы уже давно об этом думаем. Первоначально мы хотели сделать это еще на прошлогоднем молодежном итоговом, но там и так было слишком много всего нового.

Есть две причины. Во-первых, это ускорит игру, потому что время между розыгрышами останется прежним, а за полотенцем игрокам нужно будет идти в глубину корта. Так что есть предположение, что игроки лишний раз не станут туда ходить и просто будут играть. Это мы и проверим.

Еще есть вопрос с восприятием. Мне не нравится, как это выглядит – когда ребенок подносит полотенце».

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, известный своими отнимающими много времени ритуалами на корте, выразил сомнения насчет инициативы ATP.

«Я считаю, что иногда люди в нашем спорте маются дурью. Это не какое-то существенное улучшение. Болбои же для чего-то нужны. Я понимаю, что нужно двигать спорт вперед, вводить какие-то новые элементы. Но конкретно это мне не кажется действенным.

В целом мне все равно, но честно говоря, я не понимаю логики. Они хотят сократить время между розыгрышами, но мы должны ходить в глубину корта за полотенцем? Ход мысли здесь мне не понятен».