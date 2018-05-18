Рим. Надаль в трех сетах переиграл Фоньини

Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме.
Рим. Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания) - Фабио Фоньини (Италия) - 4-6, 6-1, 6-2
Надаль проиграл первую партию, но в следующих сетах не оставил шансов итальянцу.
«Король грунта» в 10-й раз вышел в полуфинал Рима. В следующем туре Надаль сыграет против победителя встречи Новак Джокович - Кеи Нисикори.
Источник — Sport.ua
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