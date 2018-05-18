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Рим. Надаль в трех сетах переиграл Фоньини

Итальянец выиграл первую партию, но на большее его не хватило

  • 18.05.2018 16:22
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме.

Рим. Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания) - Фабио Фоньини (Италия) - 4-6, 6-1, 6-2

Надаль проиграл первую партию, но в следующих сетах не оставил шансов итальянцу.

«Король грунта» в 10-й раз вышел в полуфинал Рима. В следующем туре Надаль сыграет против победителя встречи Новак Джокович - Кеи Нисикори.

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Источник — Sport.ua

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