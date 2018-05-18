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РИМ. Марин Чилич выходит в полуфинал

Хорват достаточно уверено обыграл Пабло Карреньо-Бусту

  • 18.05.2018 18:23
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич
Марин Чилич в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 5 минут. Чилич 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Пабло 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
 
Рим. Четвертьфинал
Марин Чилич (Хорватия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 6-3, 6-3.
 
За выход в финал соревнований в столице Италии Чилич поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Александр Зверев (Германия, 2).
 
Ранее Рафаэль Надаль переиграл Фоньини и вышел в полуфинал Рима
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Источник — Sport.ua

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