РИМ. Марин Чилич выходит в полуфинал

Марин Чилич в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 5 минут. Чилич 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Пабло 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
Рим. Четвертьфинал
Марин Чилич (Хорватия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 6-3, 6-3.
Марин Чилич (Хорватия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 6-3, 6-3.
За выход в финал соревнований в столице Италии Чилич поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Александр Зверев (Германия, 2).
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Источник — Sport.ua
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