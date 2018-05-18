Возняцки – Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок 1/4 финала, в котором встретятся Каролин Возняцки и Аннет Контавейт.
Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
Победительница матча в 1/2 финала сыграет против Элины Свитолиной.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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