Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Возняцки – Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка, в котором определится соперница Свитолиной

  • 18.05.2018 15:41
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Каролин Возняцки
© Jimmie48 Photography. Каролин Возняцки

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок 1/4 финала, в котором встретятся Каролин Возняцки и Аннет Контавейт.

Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Победительница матча в 1/2 финала сыграет против Элины Свитолиной.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.