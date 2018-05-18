Возняцки – Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок 1/4 финала, в котором встретятся Каролин Возняцки и Аннет Контавейт.

Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Победительница матча в 1/2 финала сыграет против Элины Свитолиной.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.