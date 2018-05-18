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ШАРАПОВА: «Нравится отношение, с которым выхожу на корт»

Мария Шарапова довольна своим выступлениями в Риме

  • 18.05.2018 08:56
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Вчера Мария Шарапова в 1/8 финала турнира в Риме обыграла Дарью Гаврилову со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал, где сегодня сыграет с Еленой Остапенко.

Россиянка прокомментировала свой успех:

«Мне нравится, что я действую на конкурентоспособном уровне и при этом чувствую себя хорошо. Думаю, это очень важно. Есть некое внутреннее чувство, которое иногда нельзя выразить словами. Мне нравится отношение, с которым я выхожу на корт.

Гаврилова провела вчера изнурительный матч, в такие моменты важно сосредоточиться на себе. Впрочем, я также проводила второй поединок за два дня и при этом в предыдущей игре потратила очень много сил. Конечно, Даша закончила свой поединок очень поздно.

Думаю, это одна из проблем турниров в Мадриде и Риме. Много матчей, сильные соперники, мало времени на восстановление».

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