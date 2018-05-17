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СВИТОЛИНА: «Болельщики вернули меня в игру»

Украинка Элина Свитолина прокомментировал свой успех на турнире в Риме

  • 17.05.2018 20:39
  • 1123 просмотров
  • 1 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Сегодня украинская теннисистка в напряженном матче одолела россиянку Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

При этом первый сет Свитолина проиграла 0:6.

«Сегодня я была достаточно медленной на корте, а соперница демонстрировала отличный теннис. В первом сете все так сошлось - не поймала свой ритм, а оппонент действовал на высоком уровне».

«Но я должна поблагодарить болельщиков, которые вернули меня в игру. Фаны очень мне помогли».

«Довольна тем, как я сумела выйти из этой ситуации и победить. Касаткина дала мне шанс - и я его использовала», - заявила Свитолина.

В следующем раунде Элина встретится с Анжелик Кербер.

Смотрите видеообзор матча Свитолиной.

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Источник — WTA

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Комментарии
    bog829
    online
      bog829, 17.05.2018 20:58
    +7
    Молодца, даже после первого провального сета я верил в тебя и продолжал смотреть, но в целом конечно нужно стабилизировать игру
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