СВИТОЛИНА: «Болельщики вернули меня в игру»

Сегодня украинская теннисистка в напряженном матче одолела россиянку Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
При этом первый сет Свитолина проиграла 0:6.
«Сегодня я была достаточно медленной на корте, а соперница демонстрировала отличный теннис. В первом сете все так сошлось - не поймала свой ритм, а оппонент действовал на высоком уровне».
«Но я должна поблагодарить болельщиков, которые вернули меня в игру. Фаны очень мне помогли».
«Довольна тем, как я сумела выйти из этой ситуации и победить. Касаткина дала мне шанс - и я его использовала», - заявила Свитолина.
В следующем раунде Элина встретится с Анжелик Кербер.
Смотрите видеообзор матча Свитолиной.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.