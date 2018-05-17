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Шарапова – Гаврилова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка третьего круга на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 17.05.2018 16:44
  • 727 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

17 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок третьего круга, в котором встретятся Мария Шарапова и Дарья Гаврилова.

Поединок состоится 4 запуском на Next Gen Арене. Ориентировочное время начала матча – 18:20 по Киеву.

Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Алены Остапенко из Латвии.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    p2012u
    online
    p2012u, 17.05.2018 17:11
    0
    в этой паре болею за Гаврилову
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    doberrman62
    online
      doberrman62, 17.05.2018 17:20
    0
    победит Шарапова, потомучто Гаврилова на грунте слаба
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    p2012u
    online
    p2012u, 17.05.2018 17:26
    0
    doberrman62, 17.05.2018 17:20
    победит Шарапова, потомучто Гаврилова на грунте слаба
    ну хз насчет слаба, этой ночью она давала жару Мугурузе. Но вот разве что не успеет восстановится, матч был на больших скоростях и длился часа три.
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