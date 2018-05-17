Шарапова – Гаврилова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок третьего круга, в котором встретятся Мария Шарапова и Дарья Гаврилова.



Поединок состоится 4 запуском на Next Gen Арене. Ориентировочное время начала матча – 18:20 по Киеву.



Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Алены Остапенко из Латвии.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.