Рим. Возняцки легко обыграла ван Эйтванк

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки вышла в третий круг грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В поединке второго раунда представительница Дании в двух сетах переиграла бельгийку Алисон ван Эйтванк.
Рим. Второй круг
Каролин Возняцки (Дания) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:1, 6:4
В 1/8 финала Возняцки встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.
Добавим, что датчанка может стать первой ракеткой мира со следующей недели, если выступит на турнире не хуже, чем румынка Симона Халеп.
Источник — Sport.ua
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