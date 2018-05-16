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Рим. Возняцки легко обыграла ван Эйтванк

Вторая ракетка мира вышла в третий круг Открытого чемпионата Италии по теннису

  • 16.05.2018 23:11
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Jimmie48 Photography. Каролин Возняцки
© Jimmie48 Photography. Каролин Возняцки

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки вышла в третий круг грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В поединке второго раунда представительница Дании в двух сетах переиграла бельгийку Алисон ван Эйтванк.

Рим. Второй круг
Каролин Возняцки (Дания) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:1, 6:4

В 1/8 финала Возняцки встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.

Добавим, что датчанка может стать первой ракеткой мира со следующей недели, если выступит на турнире не хуже, чем румынка Симона Халеп.

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Источник — Sport.ua

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