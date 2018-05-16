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Стало известно время начала матча Свитолиной против Касаткиной

Матч украинки и россиянки начнется в четверг в 12:00

  • 16.05.2018 21:55
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

17 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоятся матчи третьего круга. Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок против россиянки Дарьи Касаткиной.

Поединок украинки и россиянки будет сыгран первым запуском на Next Gen Арене. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Во втором круге Свитолина переиграла Петру Мартич из Хорватии, Касаткина – Даниэль Коллинз из США.

Напомним, Свитолина выиграла все 3 очных поединка у Касаткиной.

Добавим, что парный поединок с участием Надежды Киченок состоится вторым запуском на третьем корте. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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