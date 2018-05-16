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Шарапова – Цибулкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 16.05.2018 16:45
  • 526 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Мария Шарапова
© Jimmie48 Photography. Мария Шарапова

16 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок второго круга, в котором встретятся Мария Шарапова и Доминика Цибулкова.

Поединок состоится 4 запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Победительница матча в 1/8 финала сыграет против Гарбинье Мугурусы или Дарьи Гавриловой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    VasilijJr Pupkin
      VasilijJr Pupkin, 16.05.2018 17:39
    +2
    Домініка, вперед!!!
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