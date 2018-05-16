Шарапова – Цибулкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пусть СБУ расследует деятельность самого этого "Шахтёра" за последние пять лет, хотя бы...

Два русофобствующих рагульских клоуна как всегда испражнились в шаровары; и теперь довольные, как...

18:01 — samird

Кто о чем, а вшивый о бане )). а любители Шахтёра о Динамо )). Парни, выходим из сумрака - Динамо...

17:55 — peter-sh

Я писав, що Фонсека хороший тренер, якщо є нормальні гравці, яких у шахтарі просто не буде через ...