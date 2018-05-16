Шарапова – Цибулкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок второго круга, в котором встретятся Мария Шарапова и Доминика Цибулкова.
Поединок состоится 4 запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Победительница матча в 1/8 финала сыграет против Гарбинье Мугурусы или Дарьи Гавриловой.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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