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Виктория АЗАРЕНКО: «У меня еще есть потенциал»

Экс-первая ракетка мира пока не собирается завершать карьеру

  • 15.05.2018 20:33
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Getty Images. Виктория Азаренко
© Getty Images. Виктория Азаренко

Сейчас Виктория Азаренко переживает сложный отрезок своей карьеры. Однако экс-первая ракетка мира заявила, что по-прежнему мотивирована и хочет продолжать карьеру:

«Я все еще ощущаю страсть к игре. Я хочу участвовать в турнирах, потому что в этом я хороша. Я занимаюсь этим уже более 20 лет. У меня еще есть потенциал и цели, которых хочется достичь. Теннис все еще очень важен в моей жизни.

Однако сейчас мое расписание во многом строится вокруг сына – сон, тренировки. Я хочу проводить с ним как можно больше времени. Мне нравится брать его на корт, он обожает там находиться и бегать за мячами. Ему нравится спортивная атмосфера».

Вчера в первой раунде турнира в Риме Азаренко уступила Наоми Осаке со счетом 0:6, 3:6.

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