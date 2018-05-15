Где смотреть онлайн поединок турнира в Риме Свитолина – Мартич

У меня вопрос к автору даной статьи. Вы пытаетесь разобраться о причинах нынешнего конфликта межд...

11:53 — kuzmen1992

Тренер он не какой. Чисто маркетинговый ход. Да и то с натяжкой

11:53 — kuzmen1992

Тренер он не какой. Чисто маркетинговый ход. Да и то с натяжкой

11:51 — Serty1984

Може він грати буде?