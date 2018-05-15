Где смотреть онлайн поединок турнира в Риме Свитолина – Мартич

Матчи второго круга WTA на турнире «Internazionali BNL d'Italia» состоятся во вторник, 15 мая.
Поединок Элина Свитолина – Петра Матрич будут транслировать следующие телеканалы: Матч! Планета, Матч! Арена и Матч! Арена (HD). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Напомним, что в матче первого круга Мартич переиграла Лесю Цуренко..
Видеотрансляция поединка Свитолина –Матрич также будет доступна на Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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