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Где смотреть онлайн поединок турнира в Риме Свитолина – Мартич

15 мая состоится поединок второг округа грунтового турнира в Риме

  • 15.05.2018 10:26
  • 396 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Матчи второго круга WTA на турнире «Internazionali BNL d'Italia» состоятся во вторник, 15 мая.

Поединок Элина Свитолина – Петра Матрич будут транслировать следующие телеканалы: Матч! Планета, Матч! Арена и Матч! Арена (HD). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Напомним, что в матче первого круга Мартич переиграла Лесю Цуренко..

Видеотрансляция поединка Свитолина –Матрич также будет доступна на Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

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