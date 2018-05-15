Элина Свитолина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против представительницы Хорватии Петры Мартич.
Матч будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,4, победа Петры оценена коэффициентом 3,3. Свитолина ведет в счете личных встреч – 2:1. Дважды украинка побеждала хорватку в Риме: в сложнейшем трехсетовом поединке в прошлом году и на отказе в 2014.
Напомним, в первом круге Мартич переиграла Лесю Цуренко.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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Узбагойся. Она выступает под украинским флагом. Мне тоже не по душе отсутствие Элины в сборной, но чепуху писать не надо.
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