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Элина Свитолина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 15.05.2018 10:16
  • 1000 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

15 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против представительницы Хорватии Петры Мартич.

Матч будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,4, победа Петры оценена коэффициентом 3,3. Свитолина ведет в счете личных встреч – 2:1. Дважды украинка побеждала хорватку в Риме: в сложнейшем трехсетовом поединке в прошлом году и на отказе в 2014.

Напомним, в первом круге Мартич переиграла Лесю Цуренко.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    densles
      densles, 15.05.2018 10:23
    -3
    Первая ракетка Украины? По мне лучше бы написали тенисиска с Украинским паспортом, так человек не находит нужным защищать цвета национальной сборной(((
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    samird
    online
      samird, 15.05.2018 10:38
    +7
    densles, 15.05.2018 10:23
    Первая ракетка Украины? По мне лучше бы написали тенисиска с Украинским паспортом, так человек не находит нужным защищать цвета национальной сборной(((

    Узбагойся. Она выступает под украинским флагом. Мне тоже не по душе отсутствие Элины в сборной, но чепуху писать не надо.
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    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 15.05.2018 10:40
    +5
    densles, 15.05.2018 10:23
    Первая ракетка Украины? По мне лучше бы написали тенисиска с Украинским паспортом, так человек не находит нужным защищать цвета национальной сборной(((
    Якщо ви дилетант в тенісі і не розумієте,що жоден із тенісисток не полетить в Канаду перед самим грунтовим сезоном,ніхто абсолютно,те що собі придумали- не означає,що грати за збірну вона не хотіла,але спочатку в Австралію,а потім в Канаду-ніхто з топів би не приїхав,перестаньте писати дурниці
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2018 10:48
    0
    хто там на першому корті перед цим поєдинком грає? бо 16.00 для мене не зовсім зручно, буду вболівати за те, щоб матчі затягнулись і Еліна почала свій матч після 17.00, а в ідеалі після 18.00)))
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    Vasyl Kotsyuba
      Vasyl Kotsyuba, 15.05.2018 11:03
    0
    dudigo78, 15.05.2018 10:48
    хто там на першому корті перед цим поєдинком грає? б
    У другому маті будуть Бердих з Шаповаловим грати. Не виключено, що може затягтися на три сети.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2018 11:06
    0
    Vasyl Kotsyuba, 15.05.2018 11:03
    dudigo78, 15.05.2018 10:48 хто там на першому корті перед цим поєдинком грає? б У другому маті будуть Бердих з Шаповаловим грати. Не виключено, що може затягтися на три сети.
    дякую
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