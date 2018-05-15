Рим. Поединки отложены из-за дождя

15 мая в полдень по Киеву должны были стартовать поединки второго круга на Открытом чемпионате Италии по теннису.



К сожалению, погода внесла свои коррективы и по состоянию на 13:30 поединки еще не начались.

This is nice..... pic.twitter.com/9GYgXKt7uj — Fallo di piede Tennis (@footfaulttennis) 15 мая 2018 г.

Напомним, украинцы должны провести сегодня 2 поединка в Риме. Матч Элины Свитолиной стоит 3 запуском на центральном корте, парный поединок с участием сестер Киченок - 4 запуском на корте №1.



Прогноз погоды в Риме здесь. Когда возобновятся матчи пока неизвестно.



РАСПИСАНИЕ ДНЯ