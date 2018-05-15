Рим. Поединки отложены из-за дождя

15 мая в полдень по Киеву должны были стартовать поединки второго круга на Открытом чемпионате Италии по теннису.
К сожалению, погода внесла свои коррективы и по состоянию на 13:30 поединки еще не начались.
☔ It's raining... Play suspended! 😔 #ibi18 #tennis #ATP #WTA pic.twitter.com/nbLvfy1zLQ— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 15 мая 2018 г.
This is nice..... pic.twitter.com/9GYgXKt7uj— Fallo di piede Tennis (@footfaulttennis) 15 мая 2018 г.
Напомним, украинцы должны провести сегодня 2 поединка в Риме. Матч Элины Свитолиной стоит 3 запуском на центральном корте, парный поединок с участием сестер Киченок - 4 запуском на корте №1.
Прогноз погоды в Риме здесь. Когда возобновятся матчи пока неизвестно.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
Источник — Twitter
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