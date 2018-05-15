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Рим. Поединки отложены из-за дождя

Матч Элины Ситолиной буд сыгран позже

  • 15.05.2018 13:37
  • 537 просмотров
  • 3 комментария
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15 мая в полдень по Киеву должны были стартовать поединки второго круга на Открытом чемпионате Италии по теннису.

К сожалению, погода внесла свои коррективы и по состоянию на 13:30 поединки еще не начались.

Напомним, украинцы должны провести сегодня 2 поединка в Риме. Матч Элины Свитолиной стоит 3 запуском на центральном корте, парный поединок с участием сестер Киченок - 4 запуском на корте №1.

Прогноз погоды в Риме здесь. Когда возобновятся матчи пока неизвестно.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2018 13:54
    0
    орієнтовно в 5-6 за Києвом дощі мають припинитись. Якщо так станеться, то матч Еліни буде приблизно десь біля 10 вечора. Так що невідомо чи вона зіграє сьогодні. Хіба дощ припиниться раніше
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    LAZIO
    LAZIO, 15.05.2018 14:11
    0
    Пів години назад дощ перестав...але валив такий що дай дорогу...є хмари .але стало ясніше...
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2018 14:19
    0
    LAZIO, 15.05.2018 14:11
    Пів години назад дощ перестав...але валив такий що дай дорогу...є хмари .але стало ясніше...
    бачимо, дивимось онлайн камери, заодно згадав минулорічну подорож у це чудове місто)))
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