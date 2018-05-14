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Как Свитолина встретилась с Тотти

Элина Свитолина посетила матч «Рома» - «Ювентус»

  • 14.05.2018 14:42
  • 836 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина побывала на матче Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» и встретилась с легендой римлян Франческо Тотти. Украинка получила в подарок именную футболку «Ромы».

Теперь же в сети появилось видео встречи Свитолиной с Тотти:

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Источник — YouTube

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Комментарии
    Vasyapupkin27
    online
      Vasyapupkin27, 14.05.2018 14:46
    0
    Тотти закадрит Элинку)))

    Вообще что-то наши теннисистки и шахматистки на футбол подсели, футболки всем дарят) знаменитости епты)
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