Как Свитолина встретилась с Тотти

Вчера Элина Свитолина побывала на матче Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» и встретилась с легендой римлян Франческо Тотти. Украинка получила в подарок именную футболку «Ромы».
Теперь же в сети появилось видео встречи Свитолиной с Тотти:
Источник — YouTube
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Вообще что-то наши теннисистки и шахматистки на футбол подсели, футболки всем дарят) знаменитости епты)
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