Как Свитолина встретилась с Тотти

Вчера Элина Свитолина побывала на матче Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» и встретилась с легендой римлян Франческо Тотти. Украинка получила в подарок именную футболку «Ромы».

Теперь же в сети появилось видео встречи Свитолиной с Тотти: