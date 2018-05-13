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ФОТО ДНЯ. Свитолина получила именную футболку Ромы из рук Тотти

Первая ракетка Украины побывала на матче «Рома» - «Ювентус»

  • 13.05.2018 23:34
  • 1078 просмотров
  • 5 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в компании с опытным аргентинским теннисистом Хуаном Мартином дель Потро посетила поединок Серии А «Рома» - «Ювентус».

Перед матчем Свитолина получила именную футболку «Ромы» с 10-м номером из рук легенды римского клуба Франческо Тотти, которому эти цифры знакомы не понаслышке.

 

Thank you 🙏🏼 @francescototti @officialasroma

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 13.05.2018 23:42
    0
    помню как Тотти наступал,намеренно,на лежащего травмированного игрока...такому двойку в башню запустить,мало будет....а не принимать что-то от этого зверя
    Ссылка
    lviv_citizen
    online
      lviv_citizen, 13.05.2018 23:45
    -6
    Судя по последним новостям, у нас своя Курникова завелась. Больше блин тусит, чем играет.
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 14.05.2018 00:37
    0
    Я не буду коментувати,зараз знову всякі рубіки і решта накинуться на мене)
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 14.05.2018 00:39
    0
    Так мені це все щось напоминає))
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 14.05.2018 00:40
    0
    Але надіюсь я помиляюсь
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