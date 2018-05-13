ФОТО ДНЯ. Свитолина получила именную футболку Ромы из рук Тотти

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в компании с опытным аргентинским теннисистом Хуаном Мартином дель Потро посетила поединок Серии А «Рома» - «Ювентус».
Перед матчем Свитолина получила именную футболку «Ромы» с 10-м номером из рук легенды римского клуба Франческо Тотти, которому эти цифры знакомы не понаслышке.
Источник — Instagram
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