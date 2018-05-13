ФОТО ДНЯ. Свитолина получила именную футболку Ромы из рук Тотти

В кабинетах Лозанны решался один матч и по вашей собственной вине ибо нечего было выпендриваться....

01:00 — dima.gerrard

Шахтёр, ты просто космос!!

00:56 — d3volta

И чет не одного недовольного из "согнанных" не видал.,а из никому неизвестных ребят звё...

00:53 — d3volta

Шахтер закончится одновременно с балками ахметки..вот в этом и разница а Киев с сурками или без б...