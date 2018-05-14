Рафаэль НАДАЛЬ: «Доволен своим возвращением после травмы»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал вылет в полуфинале Матсерса в Мадриде.
«У меня было не так много времени, чтобы обдумать произошедшее в Мадриде. Я просто должен был сыграть лучше. Я знаю, что сделал не так, и постараюсь изменить это в Риме. В целом я доволен своим возвращением после травмы. Здесь у меня будет еще одна возможность постараться сыграть хорошо.
В одном я уверен на 100%. Я не думаю о Ролан Гаррос пока нахожусь в Риме. Я целиком сосредоточен на своем выступлении на этой неделе», — сказал Надаль.
Добавим, что испанец утратил лидерство в рейтинге ATP, пропустив на первое место Роджера Федерера.
Источник — ATP World Tour
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