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Рафаэль НАДАЛЬ: «Доволен своим возвращением после травмы»

Испанский теннисист – о грунтовом сезоне

  • 14.05.2018 09:53
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал вылет в полуфинале Матсерса в Мадриде.

«У меня было не так много времени, чтобы обдумать произошедшее в Мадриде. Я просто должен был сыграть лучше. Я знаю, что сделал не так, и постараюсь изменить это в Риме. В целом я доволен своим возвращением после травмы. Здесь у меня будет еще одна возможность постараться сыграть хорошо.

В одном я уверен на 100%. Я не думаю о Ролан Гаррос пока нахожусь в Риме. Я целиком сосредоточен на своем выступлении на этой неделе», — сказал Надаль.

Добавим, что испанец утратил лидерство в рейтинге ATP, пропустив на первое место Роджера Федерера.

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Источник — ATP World Tour

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