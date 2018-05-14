Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов – Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга с Мастерса в Риме

  • 14.05.2018 07:47
  • 283 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

14 мая на турнире серии Мастерс в Риме украинский теннисист Александр Долгополов сыграет поединок первого круга одиночного разряда. Его соперником станет бывший лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович.

Матч состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу Джоковича – 1,16. Победа Долгополова оценена коэффициентом 6,2. Ранее теннисисты встречались 5 раз (дважды на грунте), счет 5:0 в пользу серба, украинец смог выиграть всего 2 сета.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.