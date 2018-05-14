Долгополов – Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая на турнире серии Мастерс в Риме украинский теннисист Александр Долгополов сыграет поединок первого круга одиночного разряда. Его соперником станет бывший лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович.



Матч состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.



Букмекеры верят в победу Джоковича – 1,16. Победа Долгополова оценена коэффициентом 6,2. Ранее теннисисты встречались 5 раз (дважды на грунте), счет 5:0 в пользу серба, украинец смог выиграть всего 2 сета.



РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча.