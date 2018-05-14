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Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 14.05.2018 07:30
  • 326 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

14 мая на турнире серии Premier 5 в Риме украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок первого круга одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Хорватии Петра Мартич (№36 WTA).

Матч состоится первым запуском на 4 корте. Время начала встречи –  12:00 по Киеву.

Букмекеры считают фавориткой Мартич – 1,55. Победа Цуренко оценена коэффициентом 2,65. Ранее теннисистки между собой не встречались.

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Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    VasilijJr Pupkin
    online
      VasilijJr Pupkin, 14.05.2018 07:51
    0
    Шкода нервів дивитися....
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