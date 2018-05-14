Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая на турнире серии Premier 5 в Риме украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок первого круга одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Хорватии Петра Мартич (№36 WTA).
Матч состоится первым запуском на 4 корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Букмекеры считают фавориткой Мартич – 1,55. Победа Цуренко оценена коэффициентом 2,65. Ранее теннисистки между собой не встречались.
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Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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