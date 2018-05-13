СВИТОЛИНА: «У меня отличные воспоминания о турнире в Риме»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира серии Премьер 5 в Риме.
«У меня есть замечательные воспоминания о Риме, не только о финале, но и обо всем турнире. Со старта я провела и выиграла несколько тяжелых матчей. Это была фантастическая неделя, которая стала для меня отличным толчком в плане уверенности в преддверии Ролан Гаррос.
Есть ли давление по поводу защиты очков? Я также была в подобной ситуации в Дубае в начале года, поэтому это для меня не ново. Мой приоритет, если честно, - это быть физически готовой и показывать хороший теннис. Я стараюсь готовиться от матча к матчу, без лишних ожиданий, пытаясь найти больше и больше уверенности в себе, не волнуясь за прошлогодние результаты. Мне не нужно еще и какое-то дополнительное психологическое давление», – сказала Свитолина.
Напомним, Элина является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Италии по теннису. Во втором круге она встретится с победительницей матча Леся Цуренко – Петра Мартич.
Источник — Большой теннис Украины
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