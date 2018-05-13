Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СВИТОЛИНА: «У меня отличные воспоминания о турнире в Риме»

Первая ракетка Украины – о предстоящих матчах Открытого чемпионата Италии по теннису

  • 13.05.2018 22:13
  • 302 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира серии Премьер 5 в Риме.

«У меня есть замечательные воспоминания о Риме, не только о финале, но и обо всем турнире. Со старта я провела и выиграла несколько тяжелых матчей. Это была фантастическая неделя, которая стала для меня отличным толчком в плане уверенности в преддверии Ролан Гаррос.

Есть ли давление по поводу защиты очков? Я также была в подобной ситуации в Дубае в начале года, поэтому это для меня не ново. Мой приоритет, если честно, - это быть физически готовой и показывать хороший теннис. Я стараюсь готовиться от матча к матчу, без лишних ожиданий, пытаясь найти больше и больше уверенности в себе, не волнуясь за прошлогодние результаты. Мне не нужно еще и какое-то дополнительное психологическое давление», – сказала Свитолина.

Напомним, Элина является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Италии по теннису. Во втором круге она встретится с победительницей матча Леся Цуренко – Петра Мартич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.