Свитолина и Цуренко могут встретиться во втором раунде в Риме

Престижный грунтовый турнир категории WTA Premier 5 в Риме пройдет с 14 по 20 мая. Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки турнира.

Элина Свитолина получил четвертый номер посева и пропустит первый раунд. Однако уже во втором круге она может встретиться со своей соотечественницей – Лесей Цуренко.

Цуренко в первом круге сыграет с хорваткой Петрой Мартич. Победитель этого матча выйдет именно на Свитолину.