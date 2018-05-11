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Свитолина и Цуренко могут встретиться во втором раунде в Риме

Состоялась жеребьевка турнира в Риме

  • 11.05.2018 21:09
  • 226 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Престижный грунтовый турнир категории WTA Premier 5 в Риме пройдет с 14 по 20 мая. Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки турнира.

Элина Свитолина получил четвертый номер посева и пропустит первый раунд. Однако уже во втором круге она может встретиться со своей соотечественницей – Лесей Цуренко.

Цуренко в первом круге сыграет с хорваткой Петрой Мартич. Победитель этого матча выйдет именно на Свитолину.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.05.2018 21:15
    0
    Вряд ли украинское дерби состоится, а против Мартич Элине будет непросто, хорватка в неплохой форме, в отличие от.
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 11.05.2018 21:29
    0
    Если Леся приехала в Рим только на экскурсию, шансов нет, а если она все таки решит, еще и в теннис поиграть, то может у хорватки и выиграть. А Элине пора уже выходить на свой уровень, РГ не за горами, и сетка для этого вполне рабочая.
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