Рим. Свитолина, Савчук и сестры Киченок сыграют в парном разряде

В Риме стартует турнир Internazionali BNL d’Italia. От Украины в турнире примут участие четыре спортсменки.

Ольга Савчук и Элина Свитолина стартуют в первом круге матчем с американкой Ракель Атаво и Анной-Леной Грёнефельд из Германии.

За место во втором круге круге поспорят сёстры Киченок. Надежда сыграет вместе с австралийкой Анастасией Родионовой, а Людмила с Моник Адамчак, которая также представляет Зелёный континент.