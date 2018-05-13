Рим. Свитолина, Савчук и сестры Киченок сыграют в парном разряде

В Риме стартует турнир Internazionali BNL d’Italia. От Украины в турнире примут участие четыре спортсменки.
Ольга Савчук и Элина Свитолина стартуют в первом круге матчем с американкой Ракель Атаво и Анной-Леной Грёнефельд из Германии.
За место во втором круге круге поспорят сёстры Киченок. Надежда сыграет вместе с австралийкой Анастасией Родионовой, а Людмила с Моник Адамчак, которая также представляет Зелёный континент.
Напомним, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят в квалификации Ролан Гаррос.
Источник — Большой теннис Украины
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