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Рим. Свитолина, Савчук и сестры Киченок сыграют в парном разряде

Ольга Савчук и Элина Свитолина получили wild card

  • 13.05.2018 16:42
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БТУ. Надежда и Людмила Киченок
© БТУ. Надежда и Людмила Киченок
В Риме стартует турнир Internazionali BNL d’Italia. От Украины в турнире примут участие четыре спортсменки.
 
Ольга Савчук и Элина Свитолина стартуют в первом круге матчем с американкой Ракель Атаво и Анной-Леной Грёнефельд из Германии.
 
За место во втором круге круге поспорят сёстры Киченок. Надежда сыграет вместе с австралийкой Анастасией Родионовой, а Людмила с Моник Адамчак, которая также представляет Зелёный континент.
 
Напомним, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят в квалификации Ролан Гаррос.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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