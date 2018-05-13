Ястремская – Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 13 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет финальный поединок. Ее соперницей станет восьмая сеяная Ребекка Петерсон из Швеции (№113 WTA).



Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − не ранее 15:00 по Киеву.



Букмекеры больше верят в победу шведки – 1,55. На украинку коэффициент – 2,15. Ранее теннисистки между собой не встречались.



Напомним, в 1/2 финала Даяна обыграла представительницу Германии Андреа Петкович .



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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка