Ястремская – Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 13 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет финальный поединок. Ее соперницей станет восьмая сеяная Ребекка Петерсон из Швеции (№113 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − не ранее 15:00 по Киеву.
Букмекеры больше верят в победу шведки – 1,55. На украинку коэффициент – 2,15. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Напомним, в 1/2 финала Даяна обыграла представительницу Германии Андреа Петкович .
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка
Источник — Sport.ua
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