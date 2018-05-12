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Кань-сюр-Мер. Ястремская сыграет в финале

В полуфинальном матче украинка не оставила шансов Андреа Петкович из Германии

  • 12.05.2018 18:24
  • 972 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA Tennis. Даяна Ястремская
© WTA Tennis. Даяна Ястремская

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал грунтового турнира ITF во Франции. В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Андреа Петкович.

Кань-сюр-Мер. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 6:2, 6:1

В первом сете Даяне удалось быстро завладеть инициативой. После счета 1:1 Ястремская взяла 4 гейма подряд, немного отдохнула на подаче соперницы и успешно подала на партию.

Второй сет развивался по схожему сценарию, у немки практически не было шансов зацепиться за матч. В итоге двух брейков во второй партии украинке оказалось достаточно, чтобы довести дело до победы.

Со следующей недели Ястремская дебютирует в топ-150 мирового рейтинга, победа на турнире приблизит ее на расстояние в 2 очка от Марты Костюк, которая сейчас на 130-м месте.

В финале французского 100-тысячника украинка сыграет против Ребекки Петерсон (№113 WTA) из Швеции.

Это будет второй финал для Ястремской на турнирах с призовым фондом 100 тысяч долларов. В сентябре прошлого года Даяна стала финалисткой в Санкт-Петербурге.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    logibro
      logibro, 12.05.2018 18:52
    +3
    Скоро Даяне будет 18 лет и ограничения уже не помешают конкурировать с соперницами в рейтинге.
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.05.2018 19:43
    0
    Ух какая молодец!!! Удачи в финале, Даяна!!!
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