Кань-сюр-Мер. Ястремская сыграет в финале

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал грунтового турнира ITF во Франции. В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Андреа Петкович.



Кань-сюр-Мер. Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 6:2, 6:1

В первом сете Даяне удалось быстро завладеть инициативой. После счета 1:1 Ястремская взяла 4 гейма подряд, немного отдохнула на подаче соперницы и успешно подала на партию.

Второй сет развивался по схожему сценарию, у немки практически не было шансов зацепиться за матч. В итоге двух брейков во второй партии украинке оказалось достаточно, чтобы довести дело до победы.

Со следующей недели Ястремская дебютирует в топ-150 мирового рейтинга, победа на турнире приблизит ее на расстояние в 2 очка от Марты Костюк, которая сейчас на 130-м месте.

В финале французского 100-тысячника украинка сыграет против Ребекки Петерсон (№113 WTA) из Швеции.

Это будет второй финал для Ястремской на турнирах с призовым фондом 100 тысяч долларов. В сентябре прошлого года Даяна стала финалисткой в Санкт-Петербурге.