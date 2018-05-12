Кань-сюр-Мер. Ястремская сыграет в финале

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал грунтового турнира ITF во Франции. В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Андреа Петкович.
Кань-сюр-Мер. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 6:2, 6:1
В первом сете Даяне удалось быстро завладеть инициативой. После счета 1:1 Ястремская взяла 4 гейма подряд, немного отдохнула на подаче соперницы и успешно подала на партию.
Второй сет развивался по схожему сценарию, у немки практически не было шансов зацепиться за матч. В итоге двух брейков во второй партии украинке оказалось достаточно, чтобы довести дело до победы.
Со следующей недели Ястремская дебютирует в топ-150 мирового рейтинга, победа на турнире приблизит ее на расстояние в 2 очка от Марты Костюк, которая сейчас на 130-м месте.
В финале французского 100-тысячника украинка сыграет против Ребекки Петерсон (№113 WTA) из Швеции.
Это будет второй финал для Ястремской на турнирах с призовым фондом 100 тысяч долларов. В сентябре прошлого года Даяна стала финалисткой в Санкт-Петербурге.
Источник — Sport.ua
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