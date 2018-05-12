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Мадрид. Макарова и Веснина стали победителями

Для победы россиянкам потребовалось три сета

  • 12.05.2018 18:09
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j48tennis.net
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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале турнира в Мадриде в парном разряде переиграли венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович со счетом 2:6, 6:4, [10:8]. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

Для 29-летней Макаровой этот титул стал 12-м в карьере и первым в нынешнем сезоне в парном разряде. 31-летняя Веснина завоевала 18-й трофей в общей сложности в соревнованиях дуэтов. Они занимают второе место в парном рейтинге WТА, уступая только Латише Чань из Китайского Тайбэя.

Напомним, что в женском финале сыграют Квитова и Бертенс.

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Источник — Sport.ua

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