Мадрид. Макарова и Веснина стали победителями

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале турнира в Мадриде в парном разряде переиграли венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович со счетом 2:6, 6:4, [10:8]. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
Для 29-летней Макаровой этот титул стал 12-м в карьере и первым в нынешнем сезоне в парном разряде. 31-летняя Веснина завоевала 18-й трофей в общей сложности в соревнованиях дуэтов. Они занимают второе место в парном рейтинге WТА, уступая только Латише Чань из Китайского Тайбэя.
Напомним, что в женском финале сыграют Квитова и Бертенс.
Источник — Sport.ua
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