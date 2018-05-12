Свитолина провела открытую тренировку в Риме

Уже в понедельник стартует престижный грунтовый турнир в Риме. Сегодня Элина Свитолина, которая во втором раунде может встретиться с Лесей Цуренко, провела открытую тренировку:
Le porte del Centrale si spalancano per lei: si entra in campo con @ElinaSvitolina! 😎#tennis #ibi18 #WTA @InteBNLdItalia pic.twitter.com/OyHUSABzYC— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 12 травня 2018 р.
Источник — Twitter
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