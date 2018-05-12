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Свитолина провела открытую тренировку в Риме

Лучшая теннисистка Украины готовится к турниру в Риме

  • 12.05.2018 17:38
  • 139 просмотров
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Уже в понедельник стартует престижный грунтовый турнир в Риме. Сегодня Элина Свитолина, которая во втором раунде может встретиться с Лесей Цуренко, провела открытую тренировку:

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Источник — Twitter

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