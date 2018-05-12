Свитолина провела открытую тренировку в Риме

100 долл койкоместо, только для норвегов. обращайтесь Поспим в палатке пару ночей.

17:59 — olex.mykhailov

Вернідуб красавчік!! Людина про ехспертів і канал правду сказав!

17:57 — Darkness1984

И самое он интересное, что как быстро то

17:56 — M-E-S-S-E-R

Підгодували італійську собаку, - вона й гавкає, як хазяїн скаже!... Саме цікаве, що їх у фашизмі/...

17:54 — Иван Верещагин

После своего порпжения, Вернидуб сравнивает телеканал с нацистскими преступниками... по моему он...

17:54 — w_71ua

Яке лайно засіло у ффу,кдк і як влучно сказав Вернидуб про про вилучення однієї букви канала футб...