Джуди МАРРЕЙ: «Энди не собирается завершать карьеру»

Сейчас Энди Маррей продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Недавно появилась информация о том, что участие британца в Уимблдоне под вопросом.
Мать экс-первой ракетки мира Джуди Маррей заявила, что ее сын завершать карьеру не собиарется:
«Главная цель - травяной сезон. Я желаю ему удачи. Как только будут точные новости, вы все узнаете.
Сейчас в Туре много сильных соперников, поэтому никто не будет возвращаться пока не наберет форму. Энди не собирается завершать карьеру, он еще не добился всего, чего хотел».
Источник — Sky Sports
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