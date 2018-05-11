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Джуди МАРРЕЙ: «Энди не собирается завершать карьеру»

Сроки возвращения Энди Маррея в теннис не известны

  • 11.05.2018 19:53
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Getty Images. Джуди Маррей
© Getty Images. Джуди Маррей

Сейчас Энди Маррей продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Недавно появилась информация о том, что участие британца в Уимблдоне под вопросом.

Мать экс-первой ракетки мира Джуди Маррей заявила, что ее сын завершать карьеру не собиарется:

«Главная цель - травяной сезон. Я желаю ему удачи. Как только будут точные новости, вы все узнаете.

Сейчас в Туре много сильных соперников, поэтому никто не будет возвращаться пока не наберет форму. Энди не собирается завершать карьеру, он еще не добился всего, чего хотел».

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Источник — Sky Sports

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