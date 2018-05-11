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Петра КВИТОВА: «Либо я, либо Плишкова прервем свои победные серии»

Чешская теннисистка ожидает непростую дуэль с Каролиной Плишковой

  • 11.05.2018 14:00
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Мадриде со счётом 6:4, 6:0. 
 
«Я весь день старалась беречь энергию, поэтому немного волновалась перед матчем по поводу того, потребуется ли мне время, чтобы найти свой ритм и хорошо двигаться. Но уже в начале матча я была готова, и это было отличным знаком. С начала встречи я демонстрировала хороший теннис. Я оказывала давление на соперницу. У неё не было времени использовать вращение и другие вещи, которые она любит.
 
Победитель всегда может быть только один, поэтому либо я, либо Каролина прервём свои победные серии. Но я уже довольна своим выступлением на грунте — в Праге, Мадриде и Кубке Федерации. Я наслаждаюсь игрой. Постараюсь сделать это и в полуфинале, но понимаю, что будет тяжело», — цитирует Квитову официальный сайт тура.
 
Напомним, в полуфинале турнира в Мадриде Петра Квитова сыграет с Каролиной Плишковой.
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Источник — WTA

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