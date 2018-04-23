Как пользователи Sport.ua отреагировали на поражение от Канады

В середине февраля состоялась жеребьевка Кубка Федерации. Сборной Украины досталась команда Канады, которая многими считалась одной из слабейших из списка возможных соперников.

Главным минусом такого жребия оказался тот факт, что поединок должен был пройти в Монреале на хардовых кортах посреди грунтового сезона. Знающие люди сразу об этом сразу предупредили.

Главная надежда украинских болельщиков Элина Свитолина довольно расплывчато прокомментировала свое возможное участие, но в итоге отказалась от участия. Даже без нее украинская сборная считалась фаворитом и боролась до последнего. К сожалению, мы проиграли в решающей парной встрече.

Реакция пользователей Sport.ua была разной, но больше всех, конечно же, досталось Свитолиной.

Но были и те, кто не стал вешать всех собак на первую ракетку Украины. Хотя таких оказало немного.

Вишенкой на торте стала фотосессия Свитолиной перед грунтовым Премьером в Штутгарте

Станислав Матусевич с грустью сообщил, что в ближайшее время в Кубке Федерации нам ловить нечего. Не хотелось бы, что бы этот прогноз оправдался.

Но мы не унываем.