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Как пользователи Sport.ua отреагировали на поражение от Канады

Элина Свитолина подверглась безжалостной критике за то, что пожертвовала интересами команды

  • 23.04.2018 12:50
  • 2776 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ukrtennis.com. Катерина Бандаренко
© ukrtennis.com. Катерина Бандаренко

В середине февраля состоялась жеребьевка Кубка Федерации. Сборной Украины досталась команда Канады, которая многими считалась одной из слабейших из списка возможных соперников.

Главным минусом такого жребия оказался тот факт, что поединок должен был пройти в Монреале на хардовых кортах посреди грунтового сезона. Знающие люди сразу об этом сразу предупредили.

Главная надежда украинских болельщиков Элина Свитолина довольно расплывчато прокомментировала свое возможное участие, но в итоге отказалась от участия. Даже без нее украинская сборная считалась фаворитом и боролась до последнего. К сожалению, мы проиграли в решающей парной встрече.

Реакция пользователей Sport.ua была разной, но больше всех, конечно же, досталось Свитолиной.

Но были и те, кто не стал вешать всех собак на первую ракетку Украины. Хотя таких оказало немного.

 

Вишенкой на торте стала фотосессия Свитолиной перед грунтовым Премьером в Штутгарте

Станислав Матусевич с грустью сообщил, что в ближайшее время в Кубке Федерации нам ловить нечего. Не хотелось бы, что бы этот прогноз оправдался.

Но мы не унываем.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafa12
    online
      mafa12, 23.04.2018 12:54
    0
    интересно придумали.а обзор лучших коментов прошлой недели будет как это было пару последних недель?
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 23.04.2018 12:57
    +3
    Следующая новость, реакция на новость "Как пользователи Sport.ua отреагировали на поражение от Канады"?
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    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 23.04.2018 13:49
    -1
    Ого!!!А когда я писал что люблю Элину Свитолину так никто этого не выложил!!!
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    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 23.04.2018 13:58
    -1
    А где новость " Как пользователи Sport.ua отреагировали на не вышедшего на замену Ярмоленко в матче Дортмунд 4:0 Байер"
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    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 23.04.2018 14:00
    0
    Андрей Штогрин, 23.04.2018 12:57
    Следующая новость, реакция на новость "Как пользователи Sport.ua отреагировали на поражение от Канады"?

    Або "как пользователи Sport/ua отреагировали на отреагированные комментарии" ))
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    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 23.04.2018 14:10
    -1
    "Как пользователи Sport.ua отреагировали на новость редакции отреагированных комментариев пользователей редакцией Sport.ua"
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