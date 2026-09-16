Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 500 в Гвадалахаре
WTA
16 сентября 2026, 17:19 |
104
1

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 500 в Гвадалахаре

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 17 сентября и начнется не ранее 02:00 по Киеву

16 сентября 2026, 17:19 |
104
1 Comments
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 500 в Гвадалахаре
WTA. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 17 сентября во втором раунде турнира WTA 500 в Гвадалахаре сыграют Марта Костюк (WTA 10) и Тейлор Таунсенд (WTA 98).

Поединок начнется не ранее 02:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка проводит лучший сезон в карьере, было два полуфинала на мейджорах, выигранный тысячник в Мадриде. Благодаря таким большим успехам Костюк заслуженно добралась до топ-10. На последнем Открытом чемпионате США Марта дошла до четвертого круга, где в упорной борьбе уступила сильной чешке Носковой.

В Гвадалахаре теннисистка первая сеяная, участие в турнире объясняется просто – желание попасть на Итоговый турнир, в чемпионской гонке Костюк девятая.

Тейлор Таунсенд

Американская спортсменка считается неплохим середняком, хоть в этом сезоне не было титулов, в рейтинге удалось подняться на 19 позиций. Таунсенд солидно отыграла на последнем US Open, где добралась до четвертого круга.

Главных успехов Тейлор добилась в парном разряде, вместе с Катериной Синяковой они выиграли Открытый чемпионат США, Ролан Гаррос, турниры в Майами, Индиан-Уэллс и Мадриде, все это было в текущем сезоне. При таких больших успехах, одиночный разряд отошел на второй план. В первом круге турнира в Гвадалахаре американка одолела немку Татьяну Марию – 6:7, 6:3, 6:2. Думаю, Таунсенд оставила немало сил на последнем мейджоре.

Личные встречи

В очных противостояниях 2:0 ведет Костюк, оба матча состоялись на харде. Последнюю встречу спортсменки провели в этом году, на Индиан Уэллс, украинка уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:2.

Прогноз

Украинка фаворит встречи, но Таунсенд из тех неудобных середняков, которые умеют создать немало проблем. Я думаю, что у Костюк могут возникнуть трудности в первом матче, хотя она точно должна проходить дальше. Поставлю здесь на тотал больше 20,5 геймов за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
17.09.2026 -
02:00
Тейлор Таунсенд
Тотал больше 20.5 1.76 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 21.11.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги
Полесье – Кривбасс. Прогноз Игоря Цыганыка на матч УПЛ
Марта Костюк Тейлор Таунсенд WTA Гвадалахара прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала их жизнь в Германии
Футбол | 16 сентября 2026, 01:34 4
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала их жизнь в Германии
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала их жизнь в Германии

Борщ, шампанское и футбол...

Гецко призвал Мальдеру рискнуть и пригласить молодого украинца
Футбол | 16 сентября 2026, 10:06 8
Гецко призвал Мальдеру рискнуть и пригласить молодого украинца
Гецко призвал Мальдеру рискнуть и пригласить молодого украинца

19-летний форвард «Утрехта» находится в отличной форме и не уходит с поля без гола

Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Гвадалахаре
Теннис | 15.09.2026, 06:22
Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Гвадалахаре
Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Гвадалахаре
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой – большая ошибка»
Бокс | 16.09.2026, 05:12
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой – большая ошибка»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой – большая ошибка»
Объявлена ​​зарплата Лунина в Реале. Какая разница с Куртуа?
Футбол | 16.09.2026, 02:12
Объявлена ​​зарплата Лунина в Реале. Какая разница с Куртуа?
Объявлена ​​зарплата Лунина в Реале. Какая разница с Куртуа?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Треба,щоб Марта трохи поганяла "худорлявочку"по корту!Але,якщо без жартів, треба перемагати!
Ответить
0
Популярные новости
Усик уступил Фьюри и Джошуа, заняв 18-е место. Кто стал лидером?
Усик уступил Фьюри и Джошуа, заняв 18-е место. Кто стал лидером?
15.09.2026, 11:07 3
Бокс
Суркис попрощался с вратарем киевского Динамо
Суркис попрощался с вратарем киевского Динамо
15.09.2026, 07:23 8
Футбол
Куртуа получил предложение покинуть Реал за крупный чек и принял решение
Куртуа получил предложение покинуть Реал за крупный чек и принял решение
15.09.2026, 09:02 4
Футбол
Динамо оформило трансфер футболиста, которого не хотел Костюк
Динамо оформило трансфер футболиста, которого не хотел Костюк
15.09.2026, 10:33 6
Футбол
Йожеф Сабо высказал все, что думает об Игоре Костюке
Йожеф Сабо высказал все, что думает об Игоре Костюке
15.09.2026, 00:44 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 6 туров. Полесье, Шахтер, Карпаты, Динамо
Турнирная таблица УПЛ после 6 туров. Полесье, Шахтер, Карпаты, Динамо
15.09.2026, 06:23 16
Футбол
Украина и Польша определили лидера группы на Евроволее
Украина и Польша определили лидера группы на Евроволее
15.09.2026, 20:13 32
Волейбол
Сербского тренера, высмеявшего разрушение дома Ястремской, лишили лицензии
Сербского тренера, высмеявшего разрушение дома Ястремской, лишили лицензии
15.09.2026, 08:05 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем