Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 500 в Гвадалахаре

В ночь на 17 сентября во втором раунде турнира WTA 500 в Гвадалахаре сыграют Марта Костюк (WTA 10) и Тейлор Таунсенд (WTA 98).

Поединок начнется не ранее 02:00 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинка проводит лучший сезон в карьере, было два полуфинала на мейджорах, выигранный тысячник в Мадриде. Благодаря таким большим успехам Костюк заслуженно добралась до топ-10. На последнем Открытом чемпионате США Марта дошла до четвертого круга, где в упорной борьбе уступила сильной чешке Носковой.

В Гвадалахаре теннисистка первая сеяная, участие в турнире объясняется просто – желание попасть на Итоговый турнир, в чемпионской гонке Костюк девятая.

Тейлор Таунсенд

Американская спортсменка считается неплохим середняком, хоть в этом сезоне не было титулов, в рейтинге удалось подняться на 19 позиций. Таунсенд солидно отыграла на последнем US Open, где добралась до четвертого круга.

Главных успехов Тейлор добилась в парном разряде, вместе с Катериной Синяковой они выиграли Открытый чемпионат США, Ролан Гаррос, турниры в Майами, Индиан-Уэллс и Мадриде, все это было в текущем сезоне. При таких больших успехах, одиночный разряд отошел на второй план. В первом круге турнира в Гвадалахаре американка одолела немку Татьяну Марию – 6:7, 6:3, 6:2. Думаю, Таунсенд оставила немало сил на последнем мейджоре.

Личные встречи

В очных противостояниях 2:0 ведет Костюк, оба матча состоялись на харде. Последнюю встречу спортсменки провели в этом году, на Индиан Уэллс, украинка уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:2.

Прогноз

Украинка фаворит встречи, но Таунсенд из тех неудобных середняков, которые умеют создать немало проблем. Я думаю, что у Костюк могут возникнуть трудности в первом матче, хотя она точно должна проходить дальше. Поставлю здесь на тотал больше 20,5 геймов за 1,76.