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US Open
09 сентября 2026, 15:57 |
66
0

Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026

09 сентября 2026, 15:57 |
66
0
Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень и Елена Рыбакина
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9 сентября Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.

Чжэн и Елена начнут поединок первым запуском на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочный старт встречи – 18:30 по Киеву.

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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Елены.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Коко Гауфф, либо с Миррой Андреевой.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 9 сентября
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Чжэн Циньвень Елена Рыбакина смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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