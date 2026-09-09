Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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9 сентября Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.

Чжэн и Елена начнут поединок первым запуском на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочный старт встречи – 18:30 по Киеву.

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Это будет шестое очное противостояние соперниц. Счет 4:1 в пользу Елены.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Коко Гауфф, либо с Миррой Андреевой.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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