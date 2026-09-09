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US Open
09 сентября 2026, 05:13 | Обновлено 09 сентября 2026, 05:46
33
0

Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026

09 сентября 2026, 05:13 | Обновлено 09 сентября 2026, 05:46
33
0
Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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9 сентября Бен Шелтон (США, ATP 9) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.

Встреча Шелтона и Алькараса начнется вторым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium после игры Пегула – Наварро. Ориентировочное время старта игры – 06:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Алькараса.

Победитель поединка в полуфинале поборется с Фрэнсисом Тиафо.

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Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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