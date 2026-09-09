Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026
9 сентября Бен Шелтон (США, ATP 9) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.
Встреча Шелтона и Алькараса начнется вторым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium после игры Пегула – Наварро. Ориентировочное время старта игры – 06:00 по Киеву.
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Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Алькараса.
Победитель поединка в полуфинале поборется с Фрэнсисом Тиафо.
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