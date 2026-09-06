Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартовали матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде.

В 18:40 на центральный корт турнира Arthur Ashe Stadium вышли Арина Соболенко (WTA 1) и Тейлор Таунсенд (США, WTA 96).

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале мейджора поборется либо с Мартой Костюк, либо с Линдой Носковой.

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