Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026
6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартовали матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде.
В 18:40 на центральный корт турнира Arthur Ashe Stadium вышли Арина Соболенко (WTA 1) и Тейлор Таунсенд (США, WTA 96).
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале мейджора поборется либо с Мартой Костюк, либо с Линдой Носковой.
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