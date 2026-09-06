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US Open
06 сентября 2026, 18:45 | Обновлено 06 сентября 2026, 20:00
2262
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Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026

06 сентября 2026, 18:45 | Обновлено 06 сентября 2026, 20:00
2262
2 Comments
Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд
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6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартовали матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде.

В 18:40 на центральный корт турнира Arthur Ashe Stadium вышли Арина Соболенко (WTA 1) и Тейлор Таунсенд (США, WTA 96).

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале мейджора поборется либо с Мартой Костюк, либо с Линдой Носковой.

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Тейлор Таунсенд Арина Соболенко US Open 2026 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Оце ,,ревун,, у дівки!!!!! Такого я ще не бачів на кортах!!!!!
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А ця Тейлор бабеха не менше картопляної трансухи, должно буть конкурентно.
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