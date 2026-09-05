Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/16 финала US Open
US Open
05 сентября 2026, 17:19 |
616
2

Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/16 финала US Open

Поединок 3-го раунда мейджора начнется в ночь на 6 сентября (не ранее 00:00)

05 сентября 2026, 17:19 |
616
2 Comments
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/16 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 6 сентября в матче третьего круга Открытого чемпионата США между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 58) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Поединок 1/16 финала US Open начнется не ранее 00:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

На нынешнем US Open украинка уже повторила свой рекорд на мейджорах, добралась до третьего круга, но на этом не стоит останавливаться. Здесь Стародубцева начала с уверенной победы над немкой Эллой Зайдль – 6:2, 6:2. Настоящим испытанием стал матч второго круга, в котором удалось пройти гречанку Марию Саккари – 1:6, 7:6, 6:2. Даже по счету видно, что спортсменка совершила камбэк, во второй партии на приеме она отыграла три матчбола.

После такой победы Стародубцева явно на кураже, хотя над первой подачей надо поработать – всего 56%. Заглядывать за спину второй ракетке мира точно рано, но в случае успеха, украинка выйдет на победительницу пары Осака – Мертенс.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана выдает не самый ровный сезон, хотя у нее был даже шанс возглавить мировой рейтинг, которым она не воспользовалась. В этом году Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Австралии, а также взяла титул в Штутгарте, также стоит отметить финалы Индиан Уэллс и Торонто.

Теннисистка очень опасна именно на харде, в текущем сезоне у нее 31 победа в 38 матчах на этом покрытии. На US Open Рыбакина пока не имеет проблем, в первом круге прошла американку Фродин – 6:3, 6:2, а потом испанку Бузас Манейро – 6:2, 6:4.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, матч состоялся в этом году, во втором круге Ролан Гаррос, тогда Стародубцева в напряженном матче одержала сенсационную победу – 3:6, 6:1, 7:6. В той встрече Рыбакина допустила почти в два раза больше невынужденных ошибок, чем украинка.

Прогноз

Даже несмотря на то, что Стародубцева выиграла единственную очную встречу, Рыбакина котируется большим фаворитом этой пары. Здесь сложно спорить, конечно, преимущество отдают второй ракетке мира.

Украинка неоднократно показывала, что она боец, будет бороться до последнего розыгрыша. Я считаю здесь перспективно ставку на тотал больше 17,5 геймов за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
06.09.2026 -
00:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 17.5 1.64 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр – Буковина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 5 сентября
Юлия Стародубцева Елена Рыбакина US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча
Теннис | 05 сентября 2026, 09:23 2
Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026

Закрыт вопрос о переходе Гуцуляка в известный каталонский клуб
Футбол | 05 сентября 2026, 09:43 7
Закрыт вопрос о переходе Гуцуляка в известный каталонский клуб
Закрыт вопрос о переходе Гуцуляка в известный каталонский клуб

Авдыш опроверг информацию о предложении «Эспаньола»

Киевское Динамо договорилось о переходе голкипера сборной Украины
Футбол | 04.09.2026, 18:27
Киевское Динамо договорилось о переходе голкипера сборной Украины
Киевское Динамо договорилось о переходе голкипера сборной Украины
Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала
Теннис | 05.09.2026, 09:32
Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала
Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – определенно номер один»
Бокс | 05.09.2026, 03:44
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – определенно номер один»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – определенно номер один»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юлі буде складно повторити успіх проти Рибакиної. Саккарі все ж таки далеко до другої ракетки світу. Але сподіваюсь, що Юля намагатиметься. До речі до фіналів W15 вийшли сьогодні Катерина Лазаренко та Дар'я Лопатецька (її слід особливо зазначити - після жахливої травми 2019 року не вірилось, що вона може повернутися).
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Парад голов продолжится: прогноз на 4-й тур Ла Лиги
Парад голов продолжится: прогноз на 4-й тур Ла Лиги
04.09.2026, 17:49
Футбол
Усик открестился от громкого боя с легендарным американцем
Усик открестился от громкого боя с легендарным американцем
05.09.2026, 04:12
Бокс
Анонс 3-го тура АПЛ: матч тура Арсенал – Челси!
Анонс 3-го тура АПЛ: матч тура Арсенал – Челси!
04.09.2026, 15:42
Футбол
Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026
Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026
04.09.2026, 19:29 32
Теннис
У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
04.09.2026, 01:26 30
Футбол
Бенфика поставила точку в будущем Анатолия Трубина
Бенфика поставила точку в будущем Анатолия Трубина
04.09.2026, 10:21 8
Футбол
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
04.09.2026, 03:44 2
Бокс
Ломаченко забрал семью и уехал из Украины. У боксера появился новый дом
Ломаченко забрал семью и уехал из Украины. У боксера появился новый дом
04.09.2026, 08:45 76
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем