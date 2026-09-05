Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/16 финала US Open

В ночь на 6 сентября в матче третьего круга Открытого чемпионата США между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 58) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Поединок 1/16 финала US Open начнется не ранее 00:00 по Киеву.

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Юлия Стародубцева

На нынешнем US Open украинка уже повторила свой рекорд на мейджорах, добралась до третьего круга, но на этом не стоит останавливаться. Здесь Стародубцева начала с уверенной победы над немкой Эллой Зайдль – 6:2, 6:2. Настоящим испытанием стал матч второго круга, в котором удалось пройти гречанку Марию Саккари – 1:6, 7:6, 6:2. Даже по счету видно, что спортсменка совершила камбэк, во второй партии на приеме она отыграла три матчбола.

После такой победы Стародубцева явно на кураже, хотя над первой подачей надо поработать – всего 56%. Заглядывать за спину второй ракетке мира точно рано, но в случае успеха, украинка выйдет на победительницу пары Осака – Мертенс.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана выдает не самый ровный сезон, хотя у нее был даже шанс возглавить мировой рейтинг, которым она не воспользовалась. В этом году Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Австралии, а также взяла титул в Штутгарте, также стоит отметить финалы Индиан Уэллс и Торонто.

Теннисистка очень опасна именно на харде, в текущем сезоне у нее 31 победа в 38 матчах на этом покрытии. На US Open Рыбакина пока не имеет проблем, в первом круге прошла американку Фродин – 6:3, 6:2, а потом испанку Бузас Манейро – 6:2, 6:4.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, матч состоялся в этом году, во втором круге Ролан Гаррос, тогда Стародубцева в напряженном матче одержала сенсационную победу – 3:6, 6:1, 7:6. В той встрече Рыбакина допустила почти в два раза больше невынужденных ошибок, чем украинка.

Прогноз

Даже несмотря на то, что Стародубцева выиграла единственную очную встречу, Рыбакина котируется большим фаворитом этой пары. Здесь сложно спорить, конечно, преимущество отдают второй ракетке мира.

Украинка неоднократно показывала, что она боец, будет бороться до последнего розыгрыша. Я считаю здесь перспективно ставку на тотал больше 17,5 геймов за 1,64.