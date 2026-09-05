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US Open
05 сентября 2026, 00:24 |
655
0

На US Open 2026 произошла первая потеря теннисистки из топ-10 рейтинга WTA

Победительница пары Свитолина – Калинская сыграет с Наварро, которая выбила Мухову

05 сентября 2026, 00:24 |
655
0
На US Open 2026 произошла первая потеря теннисистки из топ-10 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова и Эмма Наварро
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Финалистка Уимблдона-2026 и седьмая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии сенсационно покинула Открытый чемпионат США 2026 на стадии 1/16 финала.

В третьем раунде чешка в двух сетах проиграла Эмме Наварро (США, WTA 27) за 1 час и 47 минут.

US Open 2026 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [26] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 6:3, 7:5

Мухова стала первой теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA, которая завершила выступления на US Open 2026.

Наварро в 1/8 финала американского мейджора сыграет с победительницей пары Элина Свитолина – Анна Калинская.

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Каролина Мухова Эмма Наварро US Open 2026 Элина Свитолина Анна Калинская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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