На US Open 2026 произошла первая потеря теннисистки из топ-10 рейтинга WTA
Победительница пары Свитолина – Калинская сыграет с Наварро, которая выбила Мухову
Финалистка Уимблдона-2026 и седьмая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии сенсационно покинула Открытый чемпионат США 2026 на стадии 1/16 финала.
В третьем раунде чешка в двух сетах проиграла Эмме Наварро (США, WTA 27) за 1 час и 47 минут.
US Open 2026 1/32 финала
Эмма Наварро (США) [26] – Каролина Мухова (Чехия) [7] – 6:3, 7:5
Мухова стала первой теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA, которая завершила выступления на US Open 2026.
Наварро в 1/8 финала американского мейджора сыграет с победительницей пары Элина Свитолина – Анна Калинская.
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