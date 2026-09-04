Снигур / Вандевинкель – Мертенс / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026
4 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка и ее напарница Ханне Вандевинкель (Бельгия) сыграют против восьмого сеяного тандема Элизе Мертенс (Бельгия) / Диана Шнайдер. Поединок начнется четвертым запуском на корте №7 после игры Мухаммад / Столар – Паркс / Шиманович. Ориентировочное время начала игры – 00:05 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы матча во втором круге сыграют с Мартой Костюк и Еленой-Габриэлой Русе.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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