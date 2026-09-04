Снигур / Вандевинкель – Мертенс / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В первом раунде украинка и ее напарница Ханне Вандевинкель (Бельгия) сыграют против восьмого сеяного тандема Элизе Мертенс (Бельгия) / Диана Шнайдер . Поединок начнется четвертым запуском на корте №7 после игры Мухаммад / Столар – Паркс / Шиманович. Ориентировочное время начала игры – 00:05 по Киеву.

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