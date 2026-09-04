Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур / Вандевинкель – Мертенс / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2026, 22:32 |
188
0

Снигур / Вандевинкель – Мертенс / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026

04 сентября 2026, 22:32 |
188
0
Снигур / Вандевинкель – Мертенс / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Ханне Вандевинкель (Бельгия) сыграют против восьмого сеяного тандема Элизе Мертенс (Бельгия) / Диана Шнайдер. Поединок начнется четвертым запуском на корте №7 после игры Мухаммад / Столар – Паркс / Шиманович. Ориентировочное время начала игры – 00:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы матча во втором круге сыграют с Мартой Костюк и Еленой-Габриэлой Русе.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Алькарас, который не играл 5 месяцев и защищает трофей, вышел в R4 US Open
Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бублик избежал бублика. Определен потенциальный соперник Алькараса в R4 USO
Дарья Снигур Ханне Вандевинкель Элизе Мертенс Диана Шнайдер смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер снова получит под дых. Ковалев дал прогноз на предстоящий тур в УПЛ
Футбол | 04 сентября 2026, 11:43 45
Шахтер снова получит под дых. Ковалев дал прогноз на предстоящий тур в УПЛ
Шахтер снова получит под дых. Ковалев дал прогноз на предстоящий тур в УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «Карпаты» дадут бой чемпиону

«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
Бокс | 04 сентября 2026, 09:42 1
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике

Монтеро вспомнил бои против Дюбуа

Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026
Теннис | 04.09.2026, 19:29
Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026
Костюк выбила «нейтральную» Александрову и вышла в 1/8 финала US Open 2026
Таунсенд наказала Шнайдер и вышла на Соболенко в 1/8 финала US Open
Теннис | 04.09.2026, 22:49
Таунсенд наказала Шнайдер и вышла на Соболенко в 1/8 финала US Open
Таунсенд наказала Шнайдер и вышла на Соболенко в 1/8 финала US Open
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
Футбол | 04.09.2026, 09:08
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большая сенсация! Динамо решило оформить переход известного вратаря
Большая сенсация! Динамо решило оформить переход известного вратаря
04.09.2026, 10:07 62
Футбол
Украина стартует на турнире перед Евро. Состав, соперники и расписание
Украина стартует на турнире перед Евро. Состав, соперники и расписание
03.09.2026, 15:31 1
Волейбол
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
03.09.2026, 07:05 14
Футбол
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
03.09.2026, 10:35 24
Футбол
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
04.09.2026, 03:44 2
Бокс
В США назвали последнего соперника в карьере Усика. Бой за титул чемпиона
В США назвали последнего соперника в карьере Усика. Бой за титул чемпиона
03.09.2026, 12:12 4
Бокс
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
04.09.2026, 08:02 22
Футбол
Ломаченко забрал семью и уехал из Украины. У боксера появился новый дом
Ломаченко забрал семью и уехал из Украины. У боксера появился новый дом
04.09.2026, 08:45 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем