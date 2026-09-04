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  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз на матч 1/16 финала US Open 2026
US Open
04 сентября 2026, 16:05 |
430
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз на матч 1/16 финала US Open 2026

Встреча третьего раунда мейджора начнется 5 сентября не ранее 04:00

04 сентября 2026, 16:05 |
430
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз на матч 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 5 сентября встречу третьего круга на Открытом чемпионате США проведут Элина Свитолина (WTA 9) и Анна Калинская (WTA 23).

Начало матча запланировано на 04:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинка приехала на мейджор с целью его выиграть, ведь иначе быть не может. Спортсменка в этом году выиграла два турнира – тысячник в Риме, а также взяла трофей в Окленде. Опыт, мастерство, выносливость, стабильность, все эти качества позволяют Свитолиной добиться успеха.

US Open теннисистка начала с убедительной победы над аргентинкой Сиеррой – 6:1, 6:2. Во втором круге украинка прошла австралийку Майю Джойнт – 6:2, 6:7, 6:4, все могло завершиться и в двух партиях, но Элина не реализовала один матчбол на тай-брейке. В случае успеха, спортсменка выйдет на победительницу пары Наварро – Мухова.

Анна Калинская

«Нейтралка» проводит не самый яркий сезон, она даже близко не приближалась к титулам, но при этом поднялась на десять позиций в рейтинге с начала года. Самыми успешными можно считать выступления на Ролан Гаррос, где спортсменка дошла до четвертьфинала, до этой же стадии удалось добраться в Дохе.

На этом мейджоре теннисистка прошла такую же «нейтралку» Блинкову – 6:4, 6:3, во втором круге удалось одолеть китаянку Ван Синьюй – 7:5, 2:6, 6:3. Большого прорыва от Калинской не жду, предстоящий матч станет для нее большим испытанием.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 4:1 в пользу Свитолиной, а на харде украинка ведет 2:1. Последняя встреча состоялась на травяном турнире в Берлине, в июне этого года. При счете 6:1, 4:1 в пользу Элины Калинская снялась с матча.

Прогноз

Украинка справедливо котируется фаворитом, на ее счету психологическое преимущество, Свитолина выше в рейтинге и более стабильна. Конечно, Калинская игрок высокого уровня, она способна показать хороший матч, так что матч будет увлекательным.

Я думаю, что Элина пройдет дальше, поэтому ставлю на ее успех с форой -3,5 гейма за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
05.09.2026 -
04:00
Анна Калинская
Фора Свитолиной (-4.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Элина Свитолина Анна Калинская US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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