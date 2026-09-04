Стальные нервы! Стародубцева спасла безнадежный матч против Саккари
Украинская теннисистка совершила яркий камбэк
Украинка Юлия Стародубцева одержала драматическую победу и вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США (US Open).
Во втором раунде американского турнира Большого шлема украинская теннисистка в трёх сетах обыграла опытную гречанку Марию Саккари.
US Open 2026. 1/32 финала
Мария Саккари (Греция) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:7(4), 2:6
Начало матча сложилось для украинки крайне тяжело. Саккари уверенно выиграла первый сет. Настоящий триллер разгорелся во втором сете. При счете 5:4 в свою пользу греческая теннисистка имела три матчбола, однако Стародубцева продемонстрировала невероятную стойкость. Украинка уверенно отыграла каждую угрозу, а затем дожала соперницу на тай-брейке. В начале решающего сета Юлия также столкнулась с упорством опытной соперницы, но в середине партии смогла переломить ход игры и полностью перехватила инициативу, уверенно доведя матч до победы.
В 1/16 финала Юлию ждет сверхсложный поединок против второй ракетки мира Елены Рыбакиной.
Фото с матча
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