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US Open
04 сентября 2026, 09:02 | Обновлено 04 сентября 2026, 09:47
1822
19

Стальные нервы! Стародубцева спасла безнадежный матч против Саккари

Украинская теннисистка совершила яркий камбэк

04 сентября 2026, 09:02 | Обновлено 04 сентября 2026, 09:47
1822
19 Comments
Стальные нервы! Стародубцева спасла безнадежный матч против Саккари
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинка Юлия Стародубцева одержала драматическую победу и вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США (US Open).

Во втором раунде американского турнира Большого шлема украинская теннисистка в трёх сетах обыграла опытную гречанку Марию Саккари.

US Open 2026. 1/32 финала

Мария Саккари (Греция) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:7(4), 2:6

Начало матча сложилось для украинки крайне тяжело. Саккари уверенно выиграла первый сет. Настоящий триллер разгорелся во втором сете. При счете 5:4 в свою пользу греческая теннисистка имела три матчбола, однако Стародубцева продемонстрировала невероятную стойкость. Украинка уверенно отыграла каждую угрозу, а затем дожала соперницу на тай-брейке. В начале решающего сета Юлия также столкнулась с упорством опытной соперницы, но в середине партии смогла переломить ход игры и полностью перехватила инициативу, уверенно доведя матч до победы.

В 1/16 финала Юлию ждет сверхсложный поединок против второй ракетки мира Елены Рыбакиной.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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Комментарии 19
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10 гейм із 16 розіграшів "над прірвою" - це звичайно, щось. От, тільки перед тим можна було спробувати не віддавати 2 поспіль свої подачі. Вела ж 4:1, а довелося за 4:5 тричі "рятувати світ". Ну і не помітив я якоїсь особливої непоступливості від Саккарі у 3 сеті. По-моєму, в одну калитку. Єдине, що наприкінці ноги почали відмовляти від перенапруження. 
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+3
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Молодчинка! Я вірив, що нинішню Саккарі Юлі по силах перемогти, але потрібно було викластися по максимуму. Писав про це під прогнозом на матч.
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+3
Таким як Chevars треба бути стриманіше і менше зрадофілити по поводу наших, а то читаєш, що пише аж гидко
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+2
Ай, молодець! 
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+2
Стопроцентно  Юлі  симпатія  "За волю до перемоги". Провальний перший сет, у другому якимось дивом відігралась  з матчболу, перевела  гру на тайбрейк і виграла, ну а в третьому винесла суперницю.   
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+2
Зробила сьогоднішній ранок,дякую Юля!
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+1
Так переломити хід гри це звичайно щось неймовірне, молодець Юля! Далі Риба, а її Юля вже проходила, той трилер теж я пам'ятаю)
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+1
Дуже добре. Далі Риба, яка провалила грунт і траву, але завдяки перемогам на твердому покритті вже вийшла на перше місце у лайв рейтингу WTA. Саме Юлія перейшла дорогу "казашці" на РГ. Думаю, на US Open та спробує взяти реванш. Втім, наша тенісистка на харді теж почувається найвпевненіше з усіх покриттів. Змогла перемогти на глині, чому б не повторити це на харді?
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+1
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А ще після US Open нас чекає знаменна подія під кодовою назвою "Заміж, Юлька, заміж!" Догралася, доподавалася ))
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0
Фото з матчу)) На першому фото чомусь Юля в білій кепці і майці, хоча від початку матчу до його кінця грала в усьому чорному... Виправте, не ганьбіться)
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0
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