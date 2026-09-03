Александра Олейникова – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против 18-й ракетки мира Александры Эалы из Филиппин. Поединок состоится вторым запуском на Louis Armstrong Stadium после игры Оже-Альяссим – Хачанов. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Олейниковой.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Ивой Йович, либо с Франческой Джонс.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА