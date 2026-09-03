Александра Олейникова – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2026
3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.
Во втором раунде украинка сыграет против 18-й ракетки мира Александры Эалы из Филиппин. Поединок состоится вторым запуском на Louis Armstrong Stadium после игры Оже-Альяссим – Хачанов. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Олейниковой.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Ивой Йович, либо с Франческой Джонс.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хэй считает, что Руис станет неплохим выбором
Пресс-конференция Марты после победы над Слоан Стивенс во 2-м раунде US Open 2026
(навіть не хочу це зайвий раз коментувати)