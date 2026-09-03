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US Open
03 сентября 2026, 14:11 | Обновлено 03 сентября 2026, 15:21
260
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Александра Олейникова – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2026

03 сентября 2026, 14:11 | Обновлено 03 сентября 2026, 15:21
260
2 Comments
Александра Олейникова – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против 18-й ракетки мира Александры Эалы из Филиппин. Поединок состоится вторым запуском на Louis Armstrong Stadium после игры Оже-Альяссим – Хачанов. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Олейниковой.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Ивой Йович, либо с Франческой Джонс.

📺 Видеотрансляция

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Александра Олейникова Александра Эала смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Я за Алекс, звісно ! ) ..  а скоріше просто проти її суперниці ..
(навіть не хочу це зайвий раз коментувати)
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