Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Первая победа на USO. Видеообзор

В ночь на 2 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026, переиграв в 1-м раунде Риз Братмайер.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 39 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Олейникова впервые в карьере одержала победу на US Open. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Мери Стояна – Александра Эала.

US Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Риз Брантмайер (США) [WC] – 6:4, 6:4

Видеообзор матча