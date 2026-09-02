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  4. Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Первая победа на USO. Видеообзор
US Open
02 сентября 2026, 04:47 |
123
0

Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Первая победа на USO. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026

02 сентября 2026, 04:47 |
123
0
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Первая победа на USO. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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В ночь на 2 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026, переиграв в 1-м раунде Риз Братмайер.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 39 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Олейникова впервые в карьере одержала победу на US Open. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Мери Стояна – Александра Эала.

US Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Риз Брантмайер (США) [WC] – 6:4, 6:4

Видеообзор матча

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Александра Олейникова Риз Брантмайер теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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