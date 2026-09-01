Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Прогноз на матч 1/64 финала US Open

1 сентября в первом круге Открытого чемпионата США встретятся Александра Олейникова (WTA 46) – Риз Брантмайер (WTA 431).

Начало матча запланировано на 23:30 по киевскому времени.

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Александра Олейникова

Украинская спортсменка не может похвастаться стабильностью в текущем сезоне, хотя поднялась на 50 позиций в рейтинге, что позволило плотно закрепиться в середине первой сотни. Олейникова привыкает к турнирам топ-уровня, ее проблема в том, что свою лучшую игру теннисистка может показать на грунте. А вот на харде она провела десять матчей в текущем сезоне, в которых одержала 5 побед.

На последнем турнире в Монтеррее украинка прошла египтянку Маяр Шериф – 6:3, 6:4, а потом в упорной борьбе уступила будущей победительнице турнира, француженке Диан Парри – 4:6, 6:7. Для спортсменки это дебют в основной сетке на американском мейджоре, в случае успеха Олейникова выйдет на победительницу пары Стояна – Эала.

Риз Брантмайер

Американскую теннисистку мало кто знает, но у нее непростая и интересная судьба. Брантмайер играла долгое время на студенческом уровне, где даже возглавляла рейтинг. Спортсменка пережила тяжелую травму колена, неудачную операцию, рецидив, так что два года она почти не выступала.

Брантмайер запомнилась тем, что выиграла суд у NCAA, федерация забирала у студентов-атлетов призовые на официальных турнирах, так что она пошла против системы и вышла победителем битвы. В текущем сезоне американка выиграла один турнир WTT, еще в одном дошла до финала.

Спортсменка сыграет в первом круге, так как выиграла отбор среди американских студенток, это и позволило получить wild card. Брантмайер дебютирует на мейджорах в одиночном разряде.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящем матче букмекеры оценивают шансы спортсменок на успех как примерно равные. Возможно, американка играет лучше, чем выглядит ее позиция в рейтинге, но она выходит против спортсменки из топ-50.

Пусть Олейникова не впечатляет на харде, но она точно выше классом и должна уверенно проходить дальше. Я считаю, что американку сильно переоценили, поставлю на победу Александры за 1.96.