US Open31 августа 2026, 22:08 |
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Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Поражение на US Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала US Open 2026
31 августа 2026, 22:08 |
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31 августа украинка Ангелина Калинина проиграла Химено Сакацуме в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026.
Украинка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 3:6 за 1 час и 24 минуты.
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Сакацуме во втором круге мейджора сыграет с Кристиной Букшей.
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US Open 2026. 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Химено Сакацуме (Япония) [Q] – 3:6, 3:6
Видеообзор матча
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