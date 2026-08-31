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  4. Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Поражение на US Open. Видеообзор матча
US Open
31 августа 2026, 22:08 |
85
0

Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Поражение на US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала US Open 2026

31 августа 2026, 22:08 |
85
0
Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Поражение на US Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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31 августа украинка Ангелина Калинина проиграла Химено Сакацуме в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026.

Украинка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 3:6 за 1 час и 24 минуты.

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Сакацуме во втором круге мейджора сыграет с Кристиной Букшей.

US Open 2026. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Химено Сакацуме (Япония) [Q] – 3:6, 3:6

Видеообзор матча

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Химено Сакацуме Ангелина Калинина теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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