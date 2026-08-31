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  4. Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
31 августа 2026, 11:45 |
162
0

Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026

31 августа 2026, 11:45 |
162
0
Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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31 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Японии Химено Сакацуме (WTA 144). Поединок начнется первым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо против Сары Бейлек, либо против Кристины Букши.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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