Ангелина Калинина – Химено Сакацуме. Прогноз на матч 1/64 финала US Open

30 августа в первом круге Открытого чемпионата США встречу проведут Ангелина Калинина (WTA 51) и Химено Сакацуме (WTA 144).

Поединок начнется не ранее 18:00 по Киеву.

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Ангелина Калинина

В текущем сезоне украинка играла успешно на турнирах WTA 125, где на ее счету два трофея и два финала, также был один финал турнира WTA 250 в Рабате. С начала года спортсменка поднялась на 78 позиций, так что прогресс очевиден.

На харде результаты не самые яркие, 5 побед при 6 поражениях. Последний Калинина играла на турнире Цинциннати, где смогла пройти чешку Видманову, а потом уступила американке Эмме Наварро – 6:3, 4:6, 2:6. Украинка на US Opеn никогда не заходила дальше второго круга, а до этой стадии она добиралась четыре раза. В случае победы, теннисистка выйдет на победительницу пары Бейлек – Букша.

Химено Сакацуме

Японка не так известна широкому кругу болельщиков, хотя в этом месяце ей исполнилось 25 лет. Только в текущем сезоне Сакацуме дебютировала на мейджоре в Австралии, где прошла квалификацию, но вылетела уже в первом круге. Спортсменка может себе занести в актив и Индиан-Уэллс, где она тоже начала с отборочных матчей, а дошла до второго круга, уступив лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

В квалификации нынешнего Открытого чемпионата США японка одолела аргентинку Ортенси – 6:3, 6:1. Далее прошла итальянку Грант – 5:7, 6:2, 6:3, а также сербку Ристич – 6:4, 6:3.

Прогноз

Никогда ранее спортсменки не пересекались, а в их первом очном противостоянии украинка котируется фавориткой. Конечно, Калинина имеет больше опыта выступлений на таком высоком уровне, также она почти на 100 позиций выше в рейтинге.

Главное преимущество японки в том, что она уже нашла свой ритм на турнире благодаря трем встречам в квалификации. Думаю, здесь может завязаться борьба, поэтому поставлю на тотал больше 19,5 геймов.